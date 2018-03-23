CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа нелегальній фабриці феєрверків в Індії стався вибух, що спричинив пожежу, загинули щонайменше п'ятеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії п'ятеро осіб загинули через вибух на заводі феєрверків
Ще 12 поранені
Фото: UNB/AP
Про це повідомляє АР.
"Великий вибух спричинив пожежу на незаконній фабриці фейєрверків у східному індійському місті, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро робітників і поранено ще 12 осіб", - говориться у повідомленні.
Поранені госпіталізовані, п'ятеро із них знаходяться у критичному стані.
Серед загиблих - троє дітей керівника фабрики, який керував нею без ліцензії у будинку, що орендувався, в місті Біхаршариф.
Причина вибуху, який пошкодив чотири сусідні будівлі, поки що не відома. Ведеться розслідування.
Нагадаємо, у вересні у тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 особи, ще близько 30 отримали поранення.
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23 03 2018 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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