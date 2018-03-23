В Індії п'ятеро осіб загинули через вибух на заводі феєрверків

На нелегальній фабриці феєрверків в Індії стався вибух, що спричинив пожежу, загинули щонайменше п'ятеро осіб.

Про це повідомляє АР.

"Великий вибух спричинив пожежу на незаконній фабриці фейєрверків у східному індійському місті, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро робітників і поранено ще 12 осіб", - говориться у повідомленні.

Поранені госпіталізовані, п'ятеро із них знаходяться у критичному стані.

Серед загиблих - троє дітей керівника фабрики, який керував нею без ліцензії у будинку, що орендувався, в місті Біхаршариф.

Причина вибуху, який пошкодив чотири сусідні будівлі, поки що не відома. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, у вересні у тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 особи, ще близько 30 отримали поранення.