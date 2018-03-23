Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індії п'ятеро осіб загинули через вибух на заводі феєрверків

Ще 12 поранені
На нелегальній фабриці феєрверків в Індії стався вибух, що спричинив пожежу, загинули щонайменше п'ятеро осіб.
В Індії п Фото: UNB/AP

Про це повідомляє АР.

"Великий вибух спричинив пожежу на незаконній фабриці фейєрверків у східному індійському місті, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро робітників і поранено ще 12 осіб", - говориться у повідомленні.

Поранені госпіталізовані, п'ятеро із них знаходяться у критичному стані.

Серед загиблих - троє дітей керівника фабрики, який керував нею без ліцензії у будинку, що орендувався, в місті Біхаршариф.

Причина вибуху, який пошкодив чотири сусідні будівлі, поки що не відома. Ведеться розслідування. 

Нагадаємо, у вересні у тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 особи, ще близько 30 отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2018 14:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дічина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дічина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.