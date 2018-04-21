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В Індії схвалили смертну кару за зґвалтування дівчат до 12 років

За зґвалтування жінок і дівчаток-підлітків збільшили термін ув'язнення
Уряд Індії підписав указ про введення смертної кари за зґвалтування дівчаток до 12 років.
В Індії схвалили смертну кару за зґвалтування дівчат до 12 років Фото: dpa

Цей документ є поправкою до закону щодо захисту дітей від сексуального насильства (POCSO), повідомляє Economic Times.

Відтепер мінімальним покаранням за зґвалтування дівчаток до 12 років стане 20-річний тюремний термін, або довічне ув'язнення, максимальним - смертна кара.

Також смертна кара або довічне ув'язнення передбачені за групове зґвалтування дівчаток віком до 12 років.

Також документом затверджено збільшення мінімальних строків за зґвалтування жінок і дівчаток-підлітків. Мінімальний термін за зґвалтування жінки складе 10 років замість семи, за зґвалтування дівчаток до 16 років -  від 20 років до довічного терміну замість 10 років. За групове зґвалтування дівчаток до 16 років передбачено довічне ув'язнення.

Як пояснює видання, цей указ було ухвалено після резонансної справи про викрадення і зґвалтування 8-річної дівчинки в індійському Катхуа в січні поточного року. У цій справі проходять обвинуваченими 8 осіб, зокрема двоє поліцейських. За версією слідства, вони викрали дівчинку з кочового мусульманського племені, давши їй сильні наркотики. До того, як жертву було вбито, її тримали в одному з індуїстських храмів міста.

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21 04 2018 14:57
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