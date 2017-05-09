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В Індії слон насмерть затоптав чоловіка, який хотів зробити з ним селфі, - ВІДЕО (+18)

50-річний Ашок Бхарті підійшов до дикого слона занадто близько
В індійському штаті Орісса розгніваний слон затоптав чоловіка, який намагався зробити разом з ним селфі.
В Індії слон насмерть затоптав чоловіка, який хотів зробити з ним селфі, - ВІДЕО (+18) Фото: indiatimes.com

50-річний Ашок Бхарті підійшов до дикого слона занадто близько, чим спровокував агресію тварини. Коли він зрозумів це і спробував втекти, слон кинувся навздогін і затоптав чоловіка, повідомляє The News of India.

Філіп Саху, помічник лісничого, розповів, що лісові доглядачі намагалися прогнати слона назад до стада, коли Бхарті підійшов занадто близько, щоб зробити селфі.

"Тварина дуже нервує, відходячи від своєї родини і коли чоловік підійшов занадто близько, вона атакувало його", - сказав Саху.

Бхарті помер по дорозі в лікарню.

Нагадаємо, що на сході Індонезії на туриста напав комодський дракон - гігантська ящірка із сімейства варанів.

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05 09 2017 08:59
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