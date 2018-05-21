В Індії спалах смертельного вірусу Ніпах

Вірус очолює список найнебезпечніших інфекційних захворювань, спалахи яких ВООЗ вважає найімовірнішими, 70% хворих помирають, вакцини для захисту не існує

Влада Індії стверджує, що у штаті Керала на південному заході країни дев'ятеро людей померли через вірус Ніпах.

Про це повідомляє BBC.

Від вірусу, що надзвичайно турбує Всесвітню організацію охорони здоров'я, немає вакцини, а 70% хворих помирають.

Аналізи підтвердили Ніпах у трьох загиблих, інші шість зразків поки перевіряють. Ще 25 осіб госпіталізовані з симптомами цієї інфекції в індійському місті Кожикоде.

Вірус Ніпах (NIV) очолює список з 10 найбільш небезпечних інфекційних захворювань, спалахи яких Всесвітня організація охорони здоров'я вважає найімовірнішими.

Міністр здоров'я штату Керала Раджеєв Седанандан розповів BBC, що медсестра, яка доглядала за пацієнтами, теж померла.

"Ми відправили зразки крові і рідин можливих жертв вірусу в Національний інститут вірусології в Пуне. Поки що в нас є підтвердження, що Ніпах викликав три смерті. Ми намагаємося не дозволити хворобі поширитися, оскільки її лікування зведено лише до підтримувальної терапії", – повідомив він.

Природні переносники вірусу – летючі лисиці, близькі родичі кажанів, які харчуються фруктами. Чиновники повідомляли, що в будинках загиблих від інфекції знаходили манго, надкушений летючими лисицями.



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Вперше інфекція була зареєстрована у 1999 році, тоді заразилися фермери в Малайзії та Сінгапурі, вони розводили свиней. Тоді повідомлялося про 300 хворих, більш як 100 людей загинули. Щоб зупинити епідемію, довелося приспати понад мільйон свиней. Це сильно вдарило по економіці Малайзії. Щоб уникнути хвороби, досить було не контактувати з хворими свинями і крилановими, а також не пити сирий пальмовий сік.

Нагадаємо, в Індії спіймали продавця гарячих напоїв, який брав воду для чаю з туалету.