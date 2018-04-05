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В Індії спіймали продавця гарячих напоїв, який брав воду для чаю з туалету

Індійська залізнична компанія заявила, що "інцидент буде вивчений в деталях"
В Індії продавця гарячих напоїв в потязі спіймали за тим, як він готує їх, використовуючи воду з туалету потяга.
В Індії спіймали продавця гарячих напоїв, який брав воду для чаю з туалету Фото: Arko Datta / Reuters

Чоловіка і двох його колег помітили, коли вони виходили із вбиральні з бідонами, з яких розливають чай і каву, на експресі від Ченнаї до Хайдарабаду, повідомляє The Guardian.

Сам торговець був оштрафований на 90 тисяч рупій (близько 85 тисяч рублів). Також з'ясувалося, що ліцензія на здійснення торгівлі була тільки у нього.

Продавець пояснив свою поведінку тим, що він разом з колегами переливав молоко з одного бідона в інший і не хотів робити це на очах у інших пасажирів.

"Навіть просто заносити бідони з чаєм або кавою в туалет - це глибоко неправильна практика", - відзначили представники компанії.

За даними індійського уряду, харчове отруєння - один з найпоширеніших недугів в Індії. У 2017 році 242 з 1 496 великих спалахів захворювань були викликані саме неякісною їжею.

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