В Індії спіймали продавця гарячих напоїв, який брав воду для чаю з туалету
Чоловіка і двох його колег помітили, коли вони виходили із вбиральні з бідонами, з яких розливають чай і каву, на експресі від Ченнаї до Хайдарабаду, повідомляє The Guardian.
Сам торговець був оштрафований на 90 тисяч рупій (близько 85 тисяч рублів). Також з'ясувалося, що ліцензія на здійснення торгівлі була тільки у нього.
Продавець пояснив свою поведінку тим, що він разом з колегами переливав молоко з одного бідона в інший і не хотів робити це на очах у інших пасажирів.
"Навіть просто заносити бідони з чаєм або кавою в туалет - це глибоко неправильна практика", - відзначили представники компанії.
За даними індійського уряду, харчове отруєння - один з найпоширеніших недугів в Індії. У 2017 році 242 з 1 496 великих спалахів захворювань були викликані саме неякісною їжею.
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