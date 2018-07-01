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В Індії стався землетрус магнітудою 5,5 балів

Інформації про жертв, чи постраждалих немає
У столиці північно-східного штату Індії Маніпур стався землетрус магнітудою 5,5 балів.
В Індії стався землетрус магнітудою 5,5 балів Фото: reuters.com

"Не було негайних повідомлень про травми або пошкодження від землетрусу, який відбувся 22,8 км (14 миль) в глибину і досягнув 101 км (63 милі) на схід від Імпхала (столиці штату Маніпур, - ред.", - повідомляє Геологічна служба США, передає Reuters.

Видання повідомляє, що даних про потерпілих або руйнування від землетрусу поки немає.

Нагадаємо, що Сейсмологи в Японії випустили помилкове попередження про найсильніший землетрус, яке викликало паніку серед місцевих жителів і частково паралізувало транспортне сполучення в країні.

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07 01 2018 17:52
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