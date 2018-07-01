CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці північно-східного штату Індії Маніпур стався землетрус магнітудою 5,5 балів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії стався землетрус магнітудою 5,5 балів
Інформації про жертв, чи постраждалих немає
Фото: reuters.com
"Не було негайних повідомлень про травми або пошкодження від землетрусу, який відбувся 22,8 км (14 миль) в глибину і досягнув 101 км (63 милі) на схід від Імпхала (столиці штату Маніпур, - ред.", - повідомляє Геологічна служба США, передає Reuters.
Видання повідомляє, що даних про потерпілих або руйнування від землетрусу поки немає.
Нагадаємо, що Сейсмологи в Японії випустили помилкове попередження про найсильніший землетрус, яке викликало паніку серед місцевих жителів і частково паралізувало транспортне сполучення в країні.
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07 01 2018 17:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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