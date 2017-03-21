В Індії суд визнав річки Ганг та Ямуна живими істотами

За забрудення цих річок будуть карати, як за завдання шкоди людині

Високий суд індійського штату Уттаракханд визнав дві найбільш важливі в релігійному житті Індії річки Ганг і Ямуна (Джамна) юридичними особами та живими істотами.

Відтепер забруднення цих річок вважатиметься рівнозначним завданню шкоди людині, - повідомляє Deutsche Welle.

У судовому рішенні йдеться, що річки є "юридичними і живими істотами, що мають статус легальної особи з усіма відповідними правами та обов'язками".

Штат Уттаракханд розташований в Гімалаях, де знаходяться витоки двох річок. Захаращення берегів цих священних річок та забруднення води є великими проблемами для штату.

Фото: matveychev-oleg.livejournal.com

Нагадаємо, NASA викрило російський меткомбінат у фарбуванні річки під Норильськом в червоний колір.".