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В Індії суд визнав річки Ганг та Ямуна живими істотами

За забрудення цих річок будуть карати, як за завдання шкоди людині
Високий суд індійського штату Уттаракханд визнав дві найбільш важливі в релігійному житті Індії річки Ганг і Ямуна (Джамна) юридичними особами та живими істотами.
В Індії суд визнав річки Ганг та Ямуна живими істотами Фото:blog.railyatri.in

Відтепер забруднення цих річок вважатиметься рівнозначним завданню шкоди людині, - повідомляє Deutsche Welle.

У судовому рішенні йдеться, що річки є "юридичними і живими істотами, що мають статус легальної особи з усіма відповідними правами та обов'язками".

Штат Уттаракханд розташований в Гімалаях, де знаходяться витоки двох річок. Захаращення берегів цих священних річок та забруднення води є великими проблемами для штату.

Фото: matveychev-oleg.livejournal.com

Нагадаємо, NASA викрило російський меткомбінат у фарбуванні річки під Норильськом в червоний колір.". 

 
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21 03 2017 16:54
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