CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВисокий суд індійського штату Уттаракханд визнав дві найбільш важливі в релігійному житті Індії річки Ганг і Ямуна (Джамна) юридичними особами та живими істотами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії суд визнав річки Ганг та Ямуна живими істотами
За забрудення цих річок будуть карати, як за завдання шкоди людині
Фото:blog.railyatri.in
Відтепер забруднення цих річок вважатиметься рівнозначним завданню шкоди людині, - повідомляє Deutsche Welle.
У судовому рішенні йдеться, що річки є "юридичними і живими істотами, що мають статус легальної особи з усіма відповідними правами та обов'язками".
Штат Уттаракханд розташований в Гімалаях, де знаходяться витоки двох річок. Захаращення берегів цих священних річок та забруднення води є великими проблемами для штату.
Фото: matveychev-oleg.livejournal.com
Нагадаємо, NASA викрило російський меткомбінат у фарбуванні річки під Норильськом в червоний колір.".
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