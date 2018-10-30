ПОЛІТИКА НОВИНИВ Індії успішно завершилося випробування модернізованої версії балістичної ракети меншої дальності Agni-I, здатної нести ядерний боєзаряд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії успішно випробували ракету, здатну нести ядерний заряд
Ракета має дальність дії 700 кілометрів
Фото: thenewsroom.co.in
Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на The Newsroom, про випробування заявили Стратегічні сили Індії у вівторок, 30 жовтня.
Запустили ракету з мобільної пускової установки, розташованої на полігоні на острові Абдул Калам у Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса.
Ракету Agni-I розробила Організація оборонних досліджень і розробок Індії. Її можна оснащувати як ядерною, так і звичайною боєголовкою вагою близько тонни.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, заявив, що США продовжать збільшувати запаси ядерної зброї, поки Російська Федерація і КНР не змінять свою лінію поведінки.
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