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В Індії від свинячого грипу померли понад 280 осіб

Особливе занепокоєння медиків викликає ситуація в столиці штату мегаполісі Мумбаї
В індійському штаті Махараштра на заході країни відзначено різке зростання захворюваності свинячим грипом.
В Індії від свинячого грипу померли понад 280 осіб Фото: tarananda.ru

З початку року вже зафіксовано 2324 хворих, а 284 людини померли. При цьому число померлих в цьому штаті склало майже 50% від померлих від цього грипу у всій Індії, де до липня поточного року вірус H1N1 став причиною загибелі близько 600 осіб, повідомляє сайт місцевого телеканалу NDTV.

За інформацією телеканалу, особливе занепокоєння медиків викликає ситуація в столиці штату мегаполісі Мумбаї, де в минулому році було зафіксовано лише три випадки захворювання вірусом H1N1, тоді як в поточному році вже зазначено 835 інфікованих, 16 чоловік померли.

Нагадаємо, що в Ємені за останні три місяці від епідемії холери померли 1,9 тис. осіб.

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08 08 2017 08:40
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