НОВИНИВ індійському штаті Махараштра на заході країни відзначено різке зростання захворюваності свинячим грипом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії від свинячого грипу померли понад 280 осіб
Особливе занепокоєння медиків викликає ситуація в столиці штату мегаполісі Мумбаї
Фото: tarananda.ru
З початку року вже зафіксовано 2324 хворих, а 284 людини померли. При цьому число померлих в цьому штаті склало майже 50% від померлих від цього грипу у всій Індії, де до липня поточного року вірус H1N1 став причиною загибелі близько 600 осіб, повідомляє сайт місцевого телеканалу NDTV.
За інформацією телеканалу, особливе занепокоєння медиків викликає ситуація в столиці штату мегаполісі Мумбаї, де в минулому році було зафіксовано лише три випадки захворювання вірусом H1N1, тоді як в поточному році вже зазначено 835 інфікованих, 16 чоловік померли.
Нагадаємо, що в Ємені за останні три місяці від епідемії холери померли 1,9 тис. осіб.
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