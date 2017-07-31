Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індії від удару блискавки загинули 11 людей

Ще 15 людей постраждали
На сході Індії в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 осіб.
В Індії від удару блискавки загинули 11 людей Фото: Pixabaу

"Загиблі працювали на полях у штаті Одіші, коли їх вдарили блискавки. Ще 15 людей постраждали", - повідомляє агентство AFP із посиланням на місцевих чиновників.

Влада заявила, що число жертв, імовірно, зросте, оскільки багато людей отримали важкі ураження.

Нагадаємо, що в неділю, 23 липня, в Івано-Франківській області блискавка вбила чоловіка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2017 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.