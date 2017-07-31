В Індії від удару блискавки загинули 11 людей

На сході Індії в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 осіб.

"Загиблі працювали на полях у штаті Одіші, коли їх вдарили блискавки. Ще 15 людей постраждали", - повідомляє агентство AFP із посиланням на місцевих чиновників.

Влада заявила, що число жертв, імовірно, зросте, оскільки багато людей отримали важкі ураження.

Нагадаємо, що в неділю, 23 липня, в Івано-Франківській області блискавка вбила чоловіка.