CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сході Індії в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії від удару блискавки загинули 11 людей
Ще 15 людей постраждали
Фото: Pixabaу
"Загиблі працювали на полях у штаті Одіші, коли їх вдарили блискавки. Ще 15 людей постраждали", - повідомляє агентство AFP із посиланням на місцевих чиновників.
Влада заявила, що число жертв, імовірно, зросте, оскільки багато людей отримали важкі ураження.
Нагадаємо, що в неділю, 23 липня, в Івано-Франківській області блискавка вбила чоловіка.
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