В Індії відкрили найвищу у світі статую

В індійському штаті Гуджарат у середу, 31 жовтня, відкрили найвищу у світі статую – "Статую єдності".

Висота бронзового пам'ятника індійському державному діячеві та борцю за незалежність країни Сардару Валлабхаі Пателю становить 182 метри, пише DW.

Скульптура вдвічі вища, ніж Статуя Свободи у США та майже на третину вища, ніж до цього найвища у світі статуя Будди в Китаї.

На церемонії відкриття був присутній прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, з ініціативи якого й звели монумент.

На створення статуї пішло близько 100 тис. тонн бетону і сталі, її збудували за майже чотири роки. Довкола зведення монумента точилися дискусії, зокрема, через його високу вартість – 358 млн євро в перерахунку. Крім того, 185 сімей були переселені з території, поблизу якої звели пам'ятник. Вони отримали в якості компенсації 475 гектарів землі в інших місцях.

Місцева влада розраховує на близько 15 тис. відвідувачів щоденно, які сплачуватимуть за право піднятися на оглядовий майданчик, збудований на висоті 153 метри. Утім, найближче місто Вадодора розташоване від найвищої у світі статуї на відстані приблизно 100 км. До того ж уже за кілька років статуя Сардару Валлабхаі Пателю може втратити статус найвищої, адже на узбережжі в місті Мумбаї вже зводять пам'ятник одному з національних героїв, висота якого має становити 212 метрів.

Нагадаємо, в Україні на аукціоні ProZorro продали перший пам'ятник Володимиру Леніну.