CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному заході Індії в штатах Раджастан і Уттар-Прадеш внаслідок піщаних бур загинуло 77 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії внаслідок піщаної бурі загинуло щонайменше 77 осіб
Ще 143 людини дістали поранення
Фото: Telegraf
Відзначається, що ще 143 людини отримали поранення і травми, повідомляє AFP.
"Засмучений втратами через піщані бурі у різних частинах Індії. Висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих. Ми направили команди рятувальників у різні регіони для надання допомоги постраждалим", – написав на своїй сторінці у Twitter прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
За інформацією видання Hindustan Times, внаслідок піщаних бур обірвано електричні лінії та зруйновано деякі будівлі. Також повідомляється про затримку вильоту низки авіаційних рейсів.
Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.
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