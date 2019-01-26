В Індії з водоймища біля найвищої статуї світу вивозять крокодилів для зручності туристів
Така вказівка надійшла від уряду штату "з міркувань безпеки, коли приплив туристів збільшився", заявив представник лісового господарства Анурадха Саху, повідомляє агентство AFP, інформує BBC.
До "Статуї єдності" немає жодного залізничного транспорту, і більшість туристів добираються туди автобусами.
Природоохоронці та зоозахисники критикували цей план. Рішення про переміщення крокодилів є порушенням законодавства про охорону дикої природи країни, заявив директор громадського наукового центру Їтендра Гавалі.
"Крім того, уряд не придумав, де буде безпечно випустити крокодилів", - додав він.
На сьогодні близько десятка крокодилів вивезли з їхнього середовища існування.
У жовтні в Індії завершили будівництво найвищої статуї світу заввишки 182 метри, то майже вдвічі вище, ніж Статуя Свободи в Нью-Йорку. Зведення статуї обійшлося у 29,9 мільярда рупій (430 мільйонів доларів). У ньому було залучено 2,5 тисячі робочих та кількасот робітників-мігрантів з Китаю.
Фото: AFP
Також, в Індії в селищі Чхаттісгарх на похорон 130-річного крокодила на ім'я Гангарам зібралося майже 500 осіб. Він був загальним улюбленцем.
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