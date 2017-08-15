В Індії заарештували підозрюваних у витоку нового епізоду "Гри престолів"

В Індії чотири людини заарештовано за підозрою в причетності до витоку епізоду серіалу "Гра престолів".

Про це повідомляє агентство AFP.

Підозрювані будуть перебувати під вартою до 21 серпня.

Затримані є співробітниками компанії, які мали доступ до новим епізодам. Їх звинувачують у скоєнні комп'ютерних злочинів.

За даними поліції, співробітники порушили контракт і опублікували в інтернеті четверту серію сьомого сезону.

Про злом стало відомо 1 серпня. Хакери повідомили, що отримали доступ до 1,5 терабайтів інформації, частина якої вже оприлюднена в інтернеті. Вони закликали користувачів інтернету активно завантажувати і поширювати вкрадену ними інформацію.

Відзначимо, що першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.

"Гра престолів" телеканалу HBO є одним з найдорожчих і найпопулярніших серіалів сучасності. Його трансляція почалася в 2011 році. В основу ліг цикл романів у жанрі фентезі американського письменника Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я".

Прем'єра нового сезону "Гри престолів" відбулася 16 липня.