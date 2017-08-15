В Індії заарештували підозрюваних у витоку нового епізоду "Гри престолів"
Про це повідомляє агентство AFP.
Підозрювані будуть перебувати під вартою до 21 серпня.
Затримані є співробітниками компанії, які мали доступ до новим епізодам. Їх звинувачують у скоєнні комп'ютерних злочинів.
За даними поліції, співробітники порушили контракт і опублікували в інтернеті четверту серію сьомого сезону.
Про злом стало відомо 1 серпня. Хакери повідомили, що отримали доступ до 1,5 терабайтів інформації, частина якої вже оприлюднена в інтернеті. Вони закликали користувачів інтернету активно завантажувати і поширювати вкрадену ними інформацію.
Відзначимо, що першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.
"Гра престолів" телеканалу HBO є одним з найдорожчих і найпопулярніших серіалів сучасності. Його трансляція почалася в 2011 році. В основу ліг цикл романів у жанрі фентезі американського письменника Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я".
Прем'єра нового сезону "Гри престолів" відбулася 16 липня.
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