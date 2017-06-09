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В Індії застрелили місцеву журналістку прямо біля дверей її будинку

Журналістка була відома як послідовний критик індійських націоналістів
Індійську журналістку Гаури Ланкеш застрелили на порозі її будинку в місті Бангалорі в штаті Карнатака.
В Індії застрелили місцеву журналістку прямо біля дверей її будинку Фото: tsn.ua

Злочин було скоєно ввечері у вівторок, 5 серпня. Невідомий на мотоциклі кілька разів вистрілив в 55-річну журналістку. За фактом події поліція почала розслідування. Про це повідомляє ВВС.

Ланкеш працювала в щотижневій газеті The Times of India і була відома як послідовний критик індійських націоналістів. У 2016 році по відношенню до журналістки висунули звинувачення в наклепі за публікацію статті про лідерів Індійської народної партії штату Карнатака. Її засудили до шести місяців ув'язнення і відпустили під заставу.

Як повідомляв iPress.ua, 23 липня у передмісті Мумбаї колишня індійська телеведуча телеканалу Doordarshan Канчат Нат загинула через падіння пальми.

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06 09 2017 18:18
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