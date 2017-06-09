CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІндійську журналістку Гаури Ланкеш застрелили на порозі її будинку в місті Бангалорі в штаті Карнатака.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії застрелили місцеву журналістку прямо біля дверей її будинку
Журналістка була відома як послідовний критик індійських націоналістів
Фото: tsn.ua
Злочин було скоєно ввечері у вівторок, 5 серпня. Невідомий на мотоциклі кілька разів вистрілив в 55-річну журналістку. За фактом події поліція почала розслідування. Про це повідомляє ВВС.
Ланкеш працювала в щотижневій газеті The Times of India і була відома як послідовний критик індійських націоналістів. У 2016 році по відношенню до журналістки висунули звинувачення в наклепі за публікацію статті про лідерів Індійської народної партії штату Карнатака. Її засудили до шести місяців ув'язнення і відпустили під заставу.
Як повідомляв iPress.ua, 23 липня у передмісті Мумбаї колишня індійська телеведуча телеканалу Doordarshan Канчат Нат загинула через падіння пальми.
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06 09 2017 18:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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