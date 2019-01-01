В Індії жінки утворили живий ланцюг 620 кілометрів завдовжки

У перший день нового року індійські жінки утворили 620-кілометровий живий ланцюг, вимагаючи гендерної рівності.

"В індійському штаті Керала жінки, взявшись за руки, сформували живий ланцюг, що простягається від північної частини штату до його крайнього півдня, символічним жестом вимагаючи гендерної рівності по всій країні", - повідомляє NDTV.

Як зазначається, акція зібрала, за різними оцінками, від 3 до 5 млн учасниць.

Приводом для акції став скандал навколо заборони жінкам у віці від 10 до 50 років відвідувати розташований в Кералі храм Сабарімала. Зокрема, у вересні 2018 року Верховний суд Індії виніс вердикт, що скасував багатовікову традицію, за якою дівчата та жінки не допускалися в цей один із найвідоміших храмів Індії. Судді наказали відкрити храм для жінок з 17 жовтня, однак до сьогодні жодній жінці не вдалося увійти в храм, оскільки паломники-чоловіки закидають камінням та палицями будь-яку жінку, яка намагається навіть наблизиться до святині.

Як повідомлялося, поліція штату Керала у жовтні затримала понад 2000 протестувальників, не згодних із рішенням суду, яке дозволяє жінкам відвідувати місцеву святиню. Консервативні індуїстські групи не дозволили жінкам увійти в храм Сабарімала, організувавши сутички з поліцією та пошкодивши автомобілі на знак протесту проти постанови Верховного суду щодо скасування заборони жінкам відвідувати храм.

Додамо, що Верховний суд Індії своїм історичним рішенням визнав, що одностатевий секс більше не вважається кримінальним злочином у країні.