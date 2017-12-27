В Індійському океані врятували поляка, який півроку дрейфував у човні з кішкою

Чоловік, який назвав себе Збігнєв Рекет, розповів, що у минулому отримав грін-карту і переїхав у США

Біля берегів французького острова Реюньйон, що поблизу Мадагаскару, врятували польського мандрівника, який каже, що 7 місяців дрейфував Індійським океаном на зламаній шлюпці.

Про це пише Le Parisien.

25 грудня човен помітив власник яхти, який перебував недалеко від острова. Він повідомив рятувальників і вони підібрали мандрівника.

Чоловік, який назвав себе Збігнєв Рекет, розповів, що у минулому отримав грін-карту і переїхав у США. Там він вирішив подорожувати і вирушив до Індії, де купив човен, на якому мандрував Індійським океаном.

За цей час термін дії його грін-карти вичерпався. Останнім місцем, де проживав поляк, були Коморські острови, звідти він вирішив плисти до ПАР на своєму човні.

Однак, у шляху човен зламався і його занесло у невідомому напряму, чоловік дрейфував у океані близько 7 місяців.

"Кілька разів я бачив сушу, але мені не вдавалося туди вирулити", — каже Рекет.

Весь час чоловік харчувався локшиною, місячний запас якої взяв із собою, та рибою, яку ловив в морі. У човні з ним був кіт Саміра, який прибився до нього на Коморських островах.

Після того, як його врятували, чоловік вирішив залишитись на острові Реюньйон.

У жовтні корабель ВМС США врятував двох американок, які дрейфували на яхті в Тихому океані близько 5 місяців. Пізніше історію врятованих жінок поставили під сумнів.