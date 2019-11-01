В індійському селі влаштували церемонію поховання 130-річного крокодила

В Індії в селищі Чхаттісгарх на похорон 130-річного крокодила на ім'я Гангарам зібралося майже 500 осіб.

Крокодил помер природною смертю, чиновники лісового департаменту стверджували, що йому було 130 років. Довжина рептилії становила понад три метри, повідомляє Hindustan Times.

Гангараму влаштували почесні похорони, над ним провели традиційні обряди, а також прикрасили квітами та гірляндами.



Фото: twitter.com/HindustanTimes

Мешканці села стверджують, що вони дуже любили його і що крокодил був абсолютно мирним.

"Маленькі діти з села могли спокійно купатися поруч з ним. Він ніколи не нападав і нікому не шкодив", - стверджують вони.

Інші їх односельці розповідали, що часто підгодовували Гангарама. Місцеві настільки прив'язалися до крокодила, що поховали біля ставка, де він жив. Там же вони збираються поставити його статую.