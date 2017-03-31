В індійському штаті вбивство корови каратиметься довічним ув’язненням
Таким чином, до закону про захист тварин від 1954 року були внесені поправки щодо покарання за жорстоке поводження з коровами, повідомляє Xinhua.
Крім того, закон посилює покарання причетним до вбивства корів: визнаним винними в транспортуванні яловичини також буде загрожувати до 10 років в’язниці.
Штрафи, пов’язані з жорстоким поводження з коровами також були збільшенні з 50 тисяч рупій (близько $750) до 100 тисяч (більше $1500).
Зауважимо, в Індії корова вважається священною твариною і жорстоке поводження з нею карається законом у багатьох штатах. Однак, оновлення закону в Гуджарат означатиме, що там закон буде найжорсткішим у країні.
Міністр штату повідомив журналістам, що корова є символом індійської культури і поправку до акту додали "після консультації з народом". Зазначається, що нові закони почнуть діяти з 1 квітня.
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