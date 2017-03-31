Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В індійському штаті вбивство корови каратиметься довічним ув’язненням

В Індії корова вважається священною твариною
В Індії у західному штаті Гуджарат ухвалили закон, згідно з яким вбивство корів каратиметься довічним ув'язненням.
В індійському штаті вбивство корови каратиметься довічним ув’язненням Фото: cn.ru

Таким чином, до закону про захист тварин від 1954 року були внесені поправки щодо покарання за жорстоке поводження з коровами, повідомляє Xinhua.

Крім того, закон посилює покарання причетним до вбивства корів: визнаним винними в транспортуванні яловичини також буде загрожувати до 10 років в’язниці.

Штрафи, пов’язані з жорстоким поводження з коровами також були збільшенні з 50 тисяч рупій (близько $750) до 100 тисяч (більше $1500).

Зауважимо, в Індії корова вважається священною твариною і жорстоке поводження з нею карається законом у багатьох штатах. Однак, оновлення закону в Гуджарат означатиме, що там закон буде найжорсткішим у країні.

Міністр штату повідомив журналістам, що корова є символом індійської культури і поправку до акту додали "після консультації з народом". Зазначається, що нові закони почнуть діяти з 1 квітня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2017 21:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.