В Індонезії комодський дракон напав на туриста
За словами доглядачів національного парку Комодо, це перший такий випадок за останні п'ять років, повідомляє російська служба ВВС.
Постраждалим виявився 50-річний турист із Сінгапуру. Він проігнорував попередження і вирішив сфотографувати небезпечного плазуна крупним планом. У результаті чоловік отримав сильний укус в ногу.
Як розповів доглядач національного парку, інцидент стався за межами зони безпеки, рекомендованої для відвідування.
Постраждалого на військовому катері доставили в найближчий медичний центр.
Комодські дракони - це найбільші у світі ящірки. Деякі особини сягають трьох і більше метрів у довжину і важать до центнера. Вони доволі агресивні, становлять небезпеку для людини. Відомі випадки нападів цих хижаків на людей зі смертельним наслідком. Окрім потужних щелеп, небезпеку становлять і отруйні залози варана - під час укусу токсини можуть спричинити в жертви шок, параліч і втрату свідомості.
Нагадаємо, що на індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.
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