В Індонезії комодський дракон напав на туриста

На сході Індонезії на туриста напав комодський дракон - гігантська ящірка із сімейства варанів.

За словами доглядачів національного парку Комодо, це перший такий випадок за останні п'ять років, повідомляє російська служба ВВС.

Постраждалим виявився 50-річний турист із Сінгапуру. Він проігнорував попередження і вирішив сфотографувати небезпечного плазуна крупним планом. У результаті чоловік отримав сильний укус в ногу.

Як розповів доглядач національного парку, інцидент стався за межами зони безпеки, рекомендованої для відвідування.

Постраждалого на військовому катері доставили в найближчий медичний центр.

Комодські дракони - це найбільші у світі ящірки. Деякі особини сягають трьох і більше метрів у довжину і важать до центнера. Вони доволі агресивні, становлять небезпеку для людини. Відомі випадки нападів цих хижаків на людей зі смертельним наслідком. Окрім потужних щелеп, небезпеку становлять і отруйні залози варана - під час укусу токсини можуть спричинити в жертви шок, параліч і втрату свідомості.

Нагадаємо, що на індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.