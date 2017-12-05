В Індонезії на берег викинуло невідому гігантську істоту, - ВІДЕО

В індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.

За словами місцевих жителів, вони спочатку прийняли її за човен, який викинуло на берег. Рибалки зазначили, що істота схожа на гігантського кальмара або кашалота. Вони звернулися до місцевої влади, щоб тушу прибрали з пляжу, бо вона почала розкладатись й фарбувати воду в червоний колір, повідомляє news.com.au.

Група вчених-океанографів, яка прибула на місце для ідентифікації морської істоти, встановила, що вона пролежала на березі близько трьох днів, перш ніж на неї натрапили місцеві жителі.

Представник муніципального управління сільського господарства заявив, що, швидше за все, на берег винесло рештки великої особини морської корови або горбатого кита, які зустрічаються в цій місцевості. За приблизними оцінками, тварина важить 35 тонн.

Нагадаємо, що в січні 2017 року понад 400 китів викинулися на берег у Новій Зеландії. Коли волонтери приїхали туди, 70% тих китів вже загинули.