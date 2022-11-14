В Індонезії повідомили про госпіталізацію лаврова на саміті G20 – мзс рф заперечує

Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили агентству Associated Press, що російський дипломат потрапив до лікарні на Балі.

Міністра закордонних справ росії сєргєя лаврова було доставлено до лікарні через проблеми зі здоров'ям, що виникли після його прибуття на саміт G20 на Балі.

Як повідомляє "ЄП", про це пише Associated Press з посиланням на владу Індонезії.

Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили агентству, що російський дипломат потрапив до лікарні на Балі. Двоє людей сказали, що лавров лікувався від серцевої хвороби.

Офіційні особи заявили, що його доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар. Зв'язатися з представниками російського посольства для отримання коментарів не вдалося.

Прессекретарка мзс рф марія захарова спростувала інформацію про хворобу лаврова.

"Ми тут разом в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звісно, ​​найвищий пілотаж фейків. Ну, чекайте, світовий ексклюзив", – написала вона.

лавров є найвищою російською офіційною особою на саміті G20, який починається у вівторок.