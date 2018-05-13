В Індонезії пролунали вибухи в трьох церквах: 9 загиблих, 40 поранених
Вибухи сталися на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії, повідомляє місцеве видання The Jakarta Globe з посиланням на поліцію.
Перший вибух стався близько 7:30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. Через короткий проміжок часу ще два вибухи сталися в протестантській церкві і церкві п'ятидесятників.
Фото: Reuters
Підтверджено загибель одного терориста.
The Straits Times з посиланням на начальника поліції провінції Іст-Ява генерала Махфуда Аріфіна повідомляє, що, згідно з попереднім розслідуванням, напади скоювали терористи-смертники, які використовували для атаки мотоцикли або автомобілі.
Фото: AFP
Також повідомляється про запобігання четвертому теракту.
"Три церкви піддалися нападам. Поліція заарештувала людину, яка збиралася здійснити напад на четверту ціль - Соборну церкву, атака була зірвана", - заявив заступник мера Сурабая Вісну Шакті Буана.
Нагадаємо, що біля столиці Інодонезії Джакарти стався вибух і пожежа на заводі феєрверків.
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