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В Індонезії пролунали вибухи в трьох церквах: 9 загиблих, 40 поранених

Також повідомляється про запобігання четвертому теракту
Внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії загинуло щонайменше 9 осіб, понад 40 дістали поранення.
В Індонезії пролунали вибухи в трьох церквах: 9 загиблих, 40 поранених Фото: EPA-EFE

Вибухи сталися на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії, повідомляє місцеве видання The Jakarta Globe з посиланням на поліцію.

Перший вибух стався близько 7:30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. Через короткий проміжок часу ще два вибухи сталися в протестантській церкві і церкві п'ятидесятників.


Фото: Reuters

Підтверджено загибель одного терориста.

The Straits Times з посиланням на начальника поліції провінції Іст-Ява генерала Махфуда Аріфіна повідомляє, що, згідно з попереднім розслідуванням, напади скоювали терористи-смертники, які використовували для атаки мотоцикли або автомобілі.


Фото: AFP

Також повідомляється про запобігання четвертому теракту.

"Три церкви піддалися нападам. Поліція заарештувала людину, яка збиралася здійснити напад на четверту ціль - Соборну церкву, атака була зірвана", - заявив заступник мера Сурабая Вісну Шакті Буана.

Нагадаємо, що біля столиці Інодонезії Джакарти стався вибух і пожежа на заводі феєрверків.

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13 05 2018 11:19
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