CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники оголосили про завершення операції з пошуку загиблих внаслідок авіакатастрофи Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індонезії припинили пошуки жертв авіакатастрофи Boeing 737 компанії Lion Air
77 тіл вдалося ідентифікувати
Фото: epa.eu
Як повідомляє Reuters, вдалося встановити особи 77 пасажирів літака.
Рятувальники продовжують шукати другий бортовий самописець.
Нагадаємо, на борту Boeing 737 було 189 людей. Пасажирський рейс мав летів з Джакарти до міста Пангкал Пінанг. Зв'язок з літаком втратили через 13 хв після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак упав у море і затонув. Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню. Після розшифровки даних з'ясувалося, що у Boeing 737 чотири останніх польоти був несправний давач швидкості.
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10 11 2018 22:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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