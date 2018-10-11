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В Індонезії припинили пошуки жертв авіакатастрофи Boeing 737 компанії Lion Air

77 тіл вдалося ідентифікувати
Рятувальники оголосили про завершення операції з пошуку загиблих внаслідок авіакатастрофи Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air.
В Індонезії припинили пошуки жертв авіакатастрофи Boeing 737 компанії Lion Air Фото: epa.eu

Як повідомляє Reuters, вдалося встановити особи 77 пасажирів літака.

Рятувальники продовжують шукати другий бортовий самописець.

Нагадаємо, на борту Boeing 737 було 189 людей. Пасажирський рейс мав летів з Джакарти до міста Пангкал Пінанг. Зв'язок з літаком втратили через 13 хв після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак упав у море і затонув. Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню. Після розшифровки даних з'ясувалося, що у Boeing 737 чотири останніх польоти був несправний давач швидкості.

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10 11 2018 22:29
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