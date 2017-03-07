В Індонезії розбився рятувальний гелікоптер, який летів до місця виверження вулкану

У результаті аварії рятувального вертольота на острові Ява в Індонезії загинули вісім людей.

Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву владу.

Індонезійський вертоліт Dauphin AS365 зазнав аварії на горі Бутак у провінції Центральна Ява. Вертоліт брав участь в евакуації людей із зони виверження вулкана.

За словами директора з операцій і навчання в Національному агентстві з пошуку і порятунку, генерала Івана Тіто, на борту вертольота знаходилось четверо офіцерів військово-морських сил Індонезії і четверо рятувальників. Тіла всіх загиблих були доправлені до поліцейської лікарні Бхайанкара.

Як повідомляє Xinhua, раптове виверження вулкану відбулося, коли близько 17 туристів були поруч з кратером. У результаті постраждали 10 людей, вони були доправлені до лікарні.



Фото: apnews.com

Місцева влада обмежила доступ туристичних груп в район виверження.

Нагадаємо, в австрійських Альпах рятувальник та альпіністка загинули після того, як обірвався канат, що підіймав їх на борт гелікоптера.