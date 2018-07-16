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В Індонезії селяни вбили майже 300 крокодилів через помсту

Подія сталася у провінції Західної Папуа
В Індонезії натовп селян вбив 292 крокодили через помсту за загиблого односельчанина.
В Індонезії селяни вбили майже 300 крокодилів через помсту Фото: bbc.com

Подія сталася у провінції Західної Папуа. Люди хотіли помститися за смерть чоловіка, який загинув під час збору овочів на фермі, де вирощують крокодилів, повідомляє ВВС.

Місцева влада та поліція кажуть, що вони нічого не могли вдіяти, коли це відбувалося. Вбивство видів, захищених державою, карається ув'язненням у країні.

Нагадаємо, у Харкові вночі 15 липня невідомі вдерлися до міні-притулку "Теремок", розгромили будівлю та вбили дев'ятьох кошенят.

 
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16 07 2018 12:10
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