В Індонезії селяни вбили майже 300 крокодилів через помсту

В Індонезії натовп селян вбив 292 крокодили через помсту за загиблого односельчанина.

Подія сталася у провінції Західної Папуа. Люди хотіли помститися за смерть чоловіка, який загинув під час збору овочів на фермі, де вирощують крокодилів, повідомляє ВВС.

Місцева влада та поліція кажуть, що вони нічого не могли вдіяти, коли це відбувалося. Вбивство видів, захищених державою, карається ув'язненням у країні.

Нагадаємо, у Харкові вночі 15 липня невідомі вдерлися до міні-притулку "Теремок", розгромили будівлю та вбили дев'ятьох кошенят.