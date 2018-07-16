CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Індонезії натовп селян вбив 292 крокодили через помсту за загиблого односельчанина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індонезії селяни вбили майже 300 крокодилів через помсту
Подія сталася у провінції Західної Папуа
Фото: bbc.com
Подія сталася у провінції Західної Папуа. Люди хотіли помститися за смерть чоловіка, який загинув під час збору овочів на фермі, де вирощують крокодилів, повідомляє ВВС.
Місцева влада та поліція кажуть, що вони нічого не могли вдіяти, коли це відбувалося. Вбивство видів, захищених державою, карається ув'язненням у країні.
Нагадаємо, у Харкові вночі 15 липня невідомі вдерлися до міні-притулку "Теремок", розгромили будівлю та вбили дев'ятьох кошенят.
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16 07 2018 12:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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