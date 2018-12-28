Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індонезії стався ще один потужний землетрус

Загрози цунамі цього разу не було
В індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1.
В Індонезії стався ще один потужний землетрус Фото: picture-alliance

У п'ятницю, 28 грудня, геофізичні служби країни зафіксували підземні поштовхи силою 6,1 за шкалою Ріхтера, повідомляє агенція новин dpa, посилаючись на дані місцевої влади.

Епіцентр підземних поштовхів залягав в провінції Західне Папуа. Інформації про жертви і руйнування внаслідок стихійного лиха не надходило. Цього разу також не було жодної загрози виникнення цунамі, запевняють сейсмологи.

Тим часом в іншій частині цієї острівної держави тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків руйнівного цунамі, що сталося минулого тижня. 28 грудня влада скорегувала дані про кількість загиблих, підтвердивши 426 смертей унаслідок цунамі.

Крім того, за уточненими даними, ще понад сім тисяч осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще 23 людини й досі вважаються зниклими безвісти. Понад 40 тисяч мешканців островів Ява та Суматра було евакуйовано, повідомляють представники влади.

Додамо,за даними індонезійського агентства метеорології, кліматології і геофізики, причиною цунамі, що сталося 22 грудня поблизу берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра, могло стати виверження вулкана Анак-Кракатау і викликаний ним підводний зсув. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг.

Раніше у службі з надзвичайних ситуацій Індонезії повідомляли, що більшість загиблих, - індонезійські відпочивальники.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 15:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.