В Індонезії в будинку фондової біржі стався обвал цілого поверху

У Джакарті завалився другий поверх будівлі Індонезійській фондової біржі.

За попередніми даними, постраждали понад 70 людей, передає The Daily Mail.

"Другий поверх будівлі завалився", - повідомив особистий помічник директора біржі Тіто Сулістіо, який перебував в цей час у будівлі.

Будівля оточена поліцією, працівники поліції також заклеїли скляні вікна першого поверху, щоб не показувати на широкий загал наслідки обвалу.

Сулістіо уточнив, що фондова біржа знову відкрилася для денної сесії. За його словами, внаслідок інциденту торгова система не постраждала.

Під час обвалу будівлі біржу якраз відвідували сотні студентів коледжу з Суматри.

Нагадаємо, що в мексиканському місті Монтеррей чотири житлових будинки впали у котлован, виритий під будівництво торгового центру.