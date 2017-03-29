В Індонезії величезний пітон повністю проковтнув чоловіка, - ВІДЕО (+18)
25-річний Акбар Салубіро зник у неділю, 26 березня, цього дня він збирався до сусіднього села, щоб зібрати пальмову олію, повідомляє Daily Mail.
Наступного вечора стурбовані його зникненням односельці почали пошуки і виявили на задньому дворі будинку чоловіка – семиметрового пітона, який роздувся. Вони вирішили розкрити рептилію і там знайшли тіло Салубіро.
Представник сільської ради Салубіро Джунаіді розповів, що в ніч перед виявленням змії люди чули крики, що доносилися з пальмового гаю. Чому ніхто не прийшов на поклик, він не уточнив.
Наголошується, що сітчасті пітони спочатку душать свою жертву, а потім ковтають.
Нагадаємо, що у Вінницькій області дві собаки на смерть загризли 72-річну мешканку Козятинського району,
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків