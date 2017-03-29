В Індонезії величезний пітон повністю проковтнув чоловіка, - ВІДЕО (+18)

Сітчасті пітони спочатку душать свою жертву, а потім ковтають

На індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.

25-річний Акбар Салубіро зник у неділю, 26 березня, цього дня він збирався до сусіднього села, щоб зібрати пальмову олію, повідомляє Daily Mail.

Наступного вечора стурбовані його зникненням односельці почали пошуки і виявили на задньому дворі будинку чоловіка – семиметрового пітона, який роздувся. Вони вирішили розкрити рептилію і там знайшли тіло Салубіро.

Представник сільської ради Салубіро Джунаіді розповів, що в ніч перед виявленням змії люди чули крики, що доносилися з пальмового гаю. Чому ніхто не прийшов на поклик, він не уточнив.

Наголошується, що сітчасті пітони спочатку душать свою жертву, а потім ковтають.

Нагадаємо, що у Вінницькій області дві собаки на смерть загризли 72-річну мешканку Козятинського району,