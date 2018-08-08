В Індонезії звільнили жінку, яку місцевий шаман 15 років тримав у печері
Місцевий шаман на ім'я Яго відомий як цілитель-практик чорної магії. У 2003 році сім'я 13-річної дівчинки віддала її йому на "лікування". 83-річний чоловік стверджував, що вона одержима "джином", повідомляє BBC.
Дівчинка прожила з Яго деякий час, а потім зникла. "Цілитель" збрехав сім'ї, що вона поїхала в столицю Індонезії Джакарту, щоб улаштуватися там на роботу. Насправді чоловік увесь цей час не випускав полонянку з печери і ґвалтував її.
Кілька років родичі розшукували дівчинку, а тоді оголосили її зниклою безвісти.
Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років в'язниці.
Нагадаємо, згідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності, кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина.
Додамо, упродовж першого півріччя 2018 року українська поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.
Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні переселенці частіше від інших українців стають жертвами торгівлі людьми.
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