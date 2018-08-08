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В Індонезії звільнили жінку, яку місцевий шаман 15 років тримав у печері

2003 року сім'я 13-річної дівчинки віддала її йому на "лікування"
На острові Сулавесі в Індонезії поліцейські звільнили 28-річну жінку, яку сільський шаман 15 років утримував в печері.
В Індонезії звільнили жінку, яку місцевий шаман 15 років тримав у печері Фото: POLICE HANDOUT

Місцевий шаман на ім'я Яго відомий як цілитель-практик чорної магії. У 2003 році сім'я 13-річної дівчинки віддала її йому на "лікування". 83-річний чоловік стверджував, що вона одержима "джином", повідомляє BBC.

Дівчинка прожила з Яго деякий час, а потім зникла. "Цілитель" збрехав сім'ї, що вона поїхала в столицю Індонезії Джакарту, щоб улаштуватися там на роботу. Насправді чоловік увесь цей час не випускав полонянку з печери і ґвалтував її.

Кілька років родичі розшукували дівчинку, а тоді оголосили її зниклою безвісти.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років в'язниці.

Нагадаємо, згідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності, кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина.

Додамо, упродовж першого півріччя 2018 року українська поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні переселенці частіше від інших українців стають жертвами торгівлі людьми.

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08 08 2018 10:35
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