CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ озері Тоба на індонезійському острові Суматра в понеділок, 18 червня, затонув пором. На борту були 80 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В індонезійському озері затонув пором із 80 пасажирами
Щонайменше 18 людей врятували, тривають пошуки зниклих безвісти
Фото: dpa.com
Як повідомляє Reuters, за оцінками посадовців управління з боротьби зі стихійними лихами, 18 осіб врятували. Смерть однієї людини з 80 пасажирів підтвердили.
Пором затонув під час шторму на відстані трохи більше кілометра від порту Тігарас. Він перевозив людей з озера Самосір.
Тривають пошуки зниклих безвісти. До пошуково-рятувальних робіт залучили ще два пороми.
Невідомо, чи були серед пасажирів іноземці.
Фото: afp.com
Нагадаємо, у Волгограді катамаран зіткнувся з баржею, загинули 10 людей.
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18 06 2018 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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