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В індонезійському озері затонув пором із 80 пасажирами

Щонайменше 18 людей врятували, тривають пошуки зниклих безвісти
В озері Тоба на індонезійському острові Суматра в понеділок, 18 червня, затонув пором. На борту були 80 людей.
В індонезійському озері затонув пором із 80 пасажирами Фото: dpa.com

Як повідомляє Reuters, за оцінками посадовців управління з боротьби зі стихійними лихами, 18 осіб врятували. Смерть однієї людини з 80 пасажирів підтвердили.

Пором затонув під час шторму на відстані трохи більше кілометра від порту Тігарас. Він перевозив людей з озера Самосір.

Тривають пошуки зниклих безвісти. До пошуково-рятувальних робіт залучили ще два пороми.

Невідомо, чи були серед пасажирів іноземці.


Фото: afp.com

Нагадаємо, у Волгограді катамаран зіткнувся з баржею, загинули 10 людей.

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18 06 2018 22:52
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