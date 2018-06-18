В індонезійському озері затонув пором із 80 пасажирами

В озері Тоба на індонезійському острові Суматра в понеділок, 18 червня, затонув пором. На борту були 80 людей.

Як повідомляє Reuters, за оцінками посадовців управління з боротьби зі стихійними лихами, 18 осіб врятували. Смерть однієї людини з 80 пасажирів підтвердили.

Пором затонув під час шторму на відстані трохи більше кілометра від порту Тігарас. Він перевозив людей з озера Самосір.

Тривають пошуки зниклих безвісти. До пошуково-рятувальних робіт залучили ще два пороми.

Невідомо, чи були серед пасажирів іноземці.



Фото: afp.com

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