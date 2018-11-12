В Instagram з'явилися голосові повідомлення

Раніше потрібно було починати пряму трансляцію, щоб поговорити

Instagram запустив функцію голосових повідомлень в Direct: щоб записати їх, досить затиснути кнопку і диктувати текст.

Одержувачі можуть прослухати аудіоповідомлення в будь-який час. Запис може тривати до однієї хвилини, надіслати повідомлення можна як одному співрозмовнику, так і в групу, а соцмережа зберігає всі повідомлення, тож їх можна прослухати у будь-який час, повідомляє Tech Crunch.

Функція стала доступною по всьому світу відразу на iOS і Android. На момент написання замітки у редактора TJ не вийшло скористатися голосовими повідомленнями.

Також, соціальна мережа Instagram заявила про те, що запускає опцію, яка дозволить вивчати фотографії людям зі слабким зором.