НОВИНИInstagram запустив функцію голосових повідомлень в Direct: щоб записати їх, досить затиснути кнопку і диктувати текст.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Instagram з'явилися голосові повідомлення
Раніше потрібно було починати пряму трансляцію, щоб поговорити
Фото: techcrunch.com
Одержувачі можуть прослухати аудіоповідомлення в будь-який час. Запис може тривати до однієї хвилини, надіслати повідомлення можна як одному співрозмовнику, так і в групу, а соцмережа зберігає всі повідомлення, тож їх можна прослухати у будь-який час, повідомляє Tech Crunch.
Функція стала доступною по всьому світу відразу на iOS і Android. На момент написання замітки у редактора TJ не вийшло скористатися голосовими повідомленнями.
Також, соціальна мережа Instagram заявила про те, що запускає опцію, яка дозволить вивчати фотографії людям зі слабким зором.
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11 12 2018 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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