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В Instagram з'явилися голосові повідомлення

Раніше потрібно було починати пряму трансляцію, щоб поговорити
Instagram запустив функцію голосових повідомлень в Direct: щоб записати їх, досить затиснути кнопку і диктувати текст.
В Instagram з Фото: techcrunch.com

Одержувачі можуть прослухати аудіоповідомлення в будь-який час. Запис може тривати до однієї хвилини, надіслати повідомлення можна як одному співрозмовнику, так і в групу, а соцмережа зберігає всі повідомлення, тож їх можна прослухати у будь-який час, повідомляє Tech Crunch.

Функція стала доступною по всьому світу відразу на iOS і Android. На момент написання замітки у редактора TJ не вийшло скористатися голосовими повідомленнями.

Також, соціальна мережа Instagram заявила про те, що запускає опцію, яка дозволить вивчати фотографії людям зі слабким зором.

 
 
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11 12 2018 13:48
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