В інтернатах України лише 8% сиріт, 92% дітей мають батьків
Кількість дітей в інтернатних закладах України поволі зростає: якщо в 2000 році там містилося більше 99 тис дітей, то зараз – 106 тис, - повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" міністр соціальної політики Андрій Рева.
"Найцікавіше інше. Тоді сиріт з них було 40%, а 60% мали батьків. Зараз — 8% сиріт, 92% мають батьків. Що відбувається? Коли сироти закінчилися, інтернати почали затягувати до себе дітей, які мають батьків", - зазначив міністр.
За його словами, з 1 вересня Міністерство освіти має намір перестати приймати дітей у подібні установи без необхідності, провокуючи тим самим соціальне сирітство. Мова йде про заборону на влаштування в інтернатні заклади дітей до трьох років за заявою батьків, крім випадків, коли необхідна паліативна допомога.
"Такі речі, в тому числі сирітство, ми стимулюємо фінансово. Потрібно повністю змінити механізм фінансування цієї системи", - підкреслив Рева.
Як зазначає видання, кількість дітей-сиріт в Україні протягом останніх 15 років стабільно утримується в межах 90-104 тисяч чоловік. Лише 10% з них перебувають під опікою або у прийомних сім'ях, і лише 5% дітей потрапляють у сім'ї усиновлювачів.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення соціальної допомоги дітям у віці до 18 років (для учнів — до 23) у разі смерті одного з батьків, які не набули права на пенсію, в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
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