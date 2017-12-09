В іракському Мосулі під завалами виявили тіла 2,6 тис загиблих мирних жителів

Роботи з пошуку тіл загиблих тривають у важкодоступних районах, через що кількість загиблих мирних жителів може зрости

З-під руїн житлових будинків у іракському Мосулі витягли тіла 2650 мирних жителів, загиблих у ході бойових дій між урядовими силами і бойовиками "Ісламської держави".

Роботи з розбирання завалів зруйнованих будинків у Мосулі стартували 10 липня, в день визволення міста від бойовиків ІДІЛ, інформує турецьке агентство Anadolu, посилаючись на слова голови управління охорони здоров'я міста.

За два місяці було виявлено тіла 2650 загиблих, більшість з них проживали в західних районах міста, де велися найбільш активні бойові дії.

Повідомляється, що роботи з пошуку тіл загиблих тривають у важкодоступних районах, через що кількість загиблих мирних жителів може зрости.

Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Згодом організація Amnesty International заявила, що у боях за Мосул обидві сторони зробили військові злочини.

Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.