В іракському Мосулі під завалами виявили тіла 2,6 тис загиблих мирних жителів
Роботи з розбирання завалів зруйнованих будинків у Мосулі стартували 10 липня, в день визволення міста від бойовиків ІДІЛ, інформує турецьке агентство Anadolu, посилаючись на слова голови управління охорони здоров'я міста.
За два місяці було виявлено тіла 2650 загиблих, більшість з них проживали в західних районах міста, де велися найбільш активні бойові дії.
Повідомляється, що роботи з пошуку тіл загиблих тривають у важкодоступних районах, через що кількість загиблих мирних жителів може зрости.
Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Згодом організація Amnesty International заявила, що у боях за Мосул обидві сторони зробили військові злочини.
Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.
Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.
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