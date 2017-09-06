В Іраку на ринку смернтиця підірвала "пояс шахіда": 30 загиблих

На ринку неподалік від іракського міста Кербела терористка-смертниця підірвала на собі пояс із вибухівкою, в результаті загинуло щонайменше 30 осіб, ще 35 людей отримали поранення.

“Жінка підірвала на собі пояс із вибухівкою на ринку на схід від шиїтського священного міста Кербела в п'ятницю, в результаті чого загинуло щонайменше 30 людей і поранено ще 35", - повідомляє The Express Tribune з посиланням на іракські джерела безпеки.

Крім цього, пропагандистське інформаційне агентство Amaq терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за напад у місті Ель-Мусаїб. Воно не зазначило хто саме здійснював теракт. Одна за інформацією співробітника служби безпеки це була жінка, яка сховала вибухівку під одягом.

Нагадаємо, ООН звинувачує бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" у страті 163 мирних жителів в Іраку минулого тижня.