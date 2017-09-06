В Іраку на ринку смернтиця підірвала "пояс шахіда": 30 загиблих
“Жінка підірвала на собі пояс із вибухівкою на ринку на схід від шиїтського священного міста Кербела в п'ятницю, в результаті чого загинуло щонайменше 30 людей і поранено ще 35", - повідомляє The Express Tribune з посиланням на іракські джерела безпеки.
Крім цього, пропагандистське інформаційне агентство Amaq терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за напад у місті Ель-Мусаїб. Воно не зазначило хто саме здійснював теракт. Одна за інформацією співробітника служби безпеки це була жінка, яка сховала вибухівку під одягом.
Нагадаємо, ООН звинувачує бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" у страті 163 мирних жителів в Іраку минулого тижня.
Вчора вранці, 8 червня в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.
Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка.
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