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В Іраку німецьку громадянку засудили до страти через повішання

Вона поїхала з Німеччини допомагати бойовикам "Ісламської держави" і видала заміж за терористів своїх доньок
Суд у Багдаді в неділю, 21 січня, засудив до страти громадянку Німеччини марокканського походження.
В Іраку німецьку громадянку засудили до страти через повішання Фото: gettyimages.com

Вона причетна до діяльності терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), інформує AP.

Жінку звинувачують у логістичній підтримці та допомозі ІД, пояснив суддя. Її мають стратити через повішення. Вирок можна оскаржити.

Суд повідомив, що обвинувачена поїхала з Німеччини спочатку в Сирію, а потім в Ірак. Вона привезла з собою і двох доньок, яких одружила із членами ІД.

У вересні 2017 року суд в Іраку також засудив до повішення росіянина після того, як визнав його винним у збройній боротьбі на боці ІД.

За даними німецького уряду, станом на листопад 2017 року близько 960 осіб поїхали з Німеччини до Сирії та Іраку, щоб узяти участь у боях на боці ІД. Близько 20% з них – жінки. Приблизно третина з тих, які поїхали, вважають у Федеральному відомстві з охорони конституції, вже повернулися в Німеччину, ще близько 150 – загинули в бойових діях.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару в Сирії загинув німецький репер, який став бойовиком ІДІЛ та який нібито одружився з перекладачкою ФБР, найнятою спеціально для того, щоб шпигувати за ним.

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21 01 2018 18:30
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