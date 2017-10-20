В Іраку почались запеклі бої між урядовими силами і курдськими загонами

При цьому, армійським з'єднанням вдалося захопити останній район провінції Кіркук, що залишався під контролем курдів

На півночі Іраку між урядовими військами і загонами курдського ополчення "Пешмерга" спалахнули запеклі бої.

Жінка реагує на те, як дим піднімається у сирійському місті Айн-аль-Араб, яке курди називають Кобане, після атаки від коаліції США. Це вигляд з сирійсько-турецького кордону. 13 жовтня, 2014. Фото: АFР

"Армія, поліція і антитерористичні сили увійшли в центр району Алтин-Кепрю. Почалися зіткнення. Однак їм вдалося провести штурм і поставити прапор на будівлі муніципалітету", - розповіли іракські військові, інформує DW.

Алтин-Кепрю знаходиться всього в 50 кілометрах від адміністративного центру Іракського Курдистану - міста Ербіль.

У свою чергу, курди повідомили, що, коли іракська армія і союзні їй формування атакували їх позиції, загони Пешмерга застосували протитанкові гранатомети Milan, завдяки чому їм вдалося знищити два бронетранспортери.

Відзначимо, що операція іракської армії по відновленню контролю над спірними територіями поблизу Іракського Курдистану почалася 16 жовтня.

За цей час військові вже зайняли багату нафтою провінцію Кіркук, а також Діялу і Ніневію.

Нагадаємо, що понад 100 тисяч курдів залишили іракське місто Кіркук після того, як у понеділок його захопили іракські війська.

Раніше в Іракському Курдистані заявили про атаку урядових сил на їх позиції в Кіркуку.

Це сталося після того, як автономний курдський регіон Іраку направив туди шість тисяч бійців як підкріплення, що стало відповіддю на повідомлення про перекидання в цей район іракської армії з бронетехнікою.

Повернення Кіркука під контроль іракської армії пов’язане із референдумом курдів про незалежність, на якому курди підтримали відокремлення. Референдум не визнав ні Ірак, ні інші країни світу.

Довідка: Іракський Курдистан - курдське державне утворення у складі Іраку. Згідно конституції Іраку, курди мають статус широкої автономії. На сьогоднішній день Курдистан є єдиною стабільною і відносно благополучною частиною Іраку.

Курдські сили також контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

"Демократичні сили Сирії" (SDF) – це об'єднання арабських підрозділів і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яке користується підтримкою коаліції під проводом США. Нещодавно вони звільнили Ракку, яка була фактичною столицею ІДІЛ у Сирії.