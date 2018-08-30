CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід підриву смертником машини з вибухівками на КПП біля Кіркуку, що на півночі Іраку, загинуло двоє поліцейських і троє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іраку смертник підірвав авто, загинули двоє поліцейських
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад
Фото:112.ua
"У четвер від підриву машини з вибухівками смертником на КПП біля Кіркуку, що на півночі Іраку, загинуло двоє поліцейських і троє отримали поранення", - повідомляє Reuters із посиланням на джерела в поліції.
У поліції повідомили, що атака сталася в місті Аббасі, за 65 км на південно-західному напрямку від Кіркука.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, проте бойовики "ІДІЛ" регулярно здійснюють такі атаки.
Нагадаємо, що щонайменше 4 людини були убиті і 15 поранені в результаті теракту в столиці Іраку Багдаді.
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