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В Іраку смертник підірвав авто, загинули двоє поліцейських

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад
Від підриву смертником машини з вибухівками на КПП біля Кіркуку, що на півночі Іраку, загинуло двоє поліцейських і троє отримали поранення.
В Іраку смертник підірвав авто, загинули двоє поліцейських Фото:112.ua

"У четвер від підриву машини з вибухівками смертником на КПП біля Кіркуку, що на півночі Іраку, загинуло двоє поліцейських і троє отримали поранення", - повідомляє Reuters із посиланням на джерела в поліції.

У поліції повідомили, що атака сталася в місті Аббасі, за 65 км на південно-західному напрямку від Кіркука.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, проте бойовики "ІДІЛ" регулярно здійснюють такі атаки.

Нагадаємо, що щонайменше 4 людини були убиті і 15 поранені в результаті теракту в столиці Іраку Багдаді.

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30 08 2018 13:17
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