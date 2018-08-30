В Іраку смертник підірвав авто, загинули двоє поліцейських

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад

Від підриву смертником машини з вибухівками на КПП біля Кіркуку, що на півночі Іраку, загинуло двоє поліцейських і троє отримали поранення.

"У четвер від підриву машини з вибухівками смертником на КПП біля Кіркуку, що на півночі Іраку, загинуло двоє поліцейських і троє отримали поранення", - повідомляє Reuters із посиланням на джерела в поліції.

У поліції повідомили, що атака сталася в місті Аббасі, за 65 км на південно-західному напрямку від Кіркука.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, проте бойовики "ІДІЛ" регулярно здійснюють такі атаки.

Нагадаємо, що щонайменше 4 людини були убиті і 15 поранені в результаті теракту в столиці Іраку Багдаді.