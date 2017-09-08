В Іраку стратять 27 осіб за причетність до масових вбивств

Це друге масове засудження, пов'язане з так званою "різаниною в Шпейхере", яку вчинили бойовики ІД в 2014 році

Центральний кримінальний суд Іраку засудив 27 людей до страти за участь у масових вбивствах у 2014 році на території, контрольованій терористичною організацією "Ісламська держава".

Масові вбивства забрали життя близько 1700 людей.

"Центральний кримінальний суд виніс вирок 27 засудженим за участь в масових вбивствах в Шпейхере", - йдеться в заяві, опублікованій суддею Абдулом Саттар аль-Беракдар, представником Вищої судової ради Іраку, повідомляє CNN.

У той же час Беракдар сказав, що рішення є "попередніми і може бути оскаржене".

Це друге масове засудження, пов'язане з так званою "різаниною в Шпейхере", яку вчинили бойовики ІД в 2014 році.

У 2016 році в Іраку повісили 36 осіб за участь у масових вбивствах.

Нагадаємо, у серпні минулого року бойовики "Ісламської держави" захопили в полон до трьох тис. іракських мирних мешканців, що втікали від бойових дій до міста Кіркук.