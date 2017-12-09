В Іраку стратять росіянина за причетність до "Ісламської держави"
Його звинувачують в проведенні терористичних операцій проти служб безпеки Іраку з 2015 року. Про це повідомляє іракський телеканал "Аль-Сумар".
За даними Центрального кримінального суду, росіянин перебував в так званому батальйоні "Заркаві", однією з бойових угруповань ІД, заявив представник суду Абдул Саттар.
Росіянин був затриманий під час звільнення правого берега Мосула, коли у нього закінчилися боєприпаси. Він також визнав свою провину в організації кількох терористичних операцій проти служб безпеки Іраку з 2015 року.
Смертний вирок був винесений відповідно до статті 4/1 закону про боротьбу з тероризмом. Рішення суду піддається оскарженню. Як зазначає "Аль-Сумар", в Іраку час від часу виносяться смертні вироки бойовикам ІД, обвинуваченим в організації терактів.
Нагадаємо, у червні польські прокурори звинуватили громадянина Росії у незаконній бойовій діяльності у лавах "Ісламської держави" у Сирії. Російський громадянин, чеченець, перебуває під арештом у Польщі з 24 березня. Вважають, що він був найманцем у лавах ІДІЛ та брав участь у бойових діях у Сирії з кінця 2013 до завершення 2014 року.
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