Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Іраку стратять росіянина за причетність до "Ісламської держави"

Його звинувачують в проведенні терористичних операцій проти служб безпеки Іраку з 2015 року
Вища судова рада Іраку засудила до смертної кари шляхом повішення громадянина Росії, обвинуваченого в приналежності до бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
В Іраку стратять росіянина за причетність до "Ісламської держави" Фото:reuters

Його звинувачують в проведенні терористичних операцій проти служб безпеки Іраку з 2015 року. Про це повідомляє іракський телеканал "Аль-Сумар".

За даними Центрального кримінального суду, росіянин перебував в так званому батальйоні "Заркаві", однією з бойових угруповань ІД, заявив представник суду Абдул Саттар.

Росіянин був затриманий під час звільнення правого берега Мосула, коли у нього закінчилися боєприпаси. Він також визнав свою провину в організації кількох терористичних операцій проти служб безпеки Іраку з 2015 року.

Смертний вирок був винесений відповідно до статті 4/1 закону про боротьбу з тероризмом. Рішення суду піддається оскарженню. Як зазначає "Аль-Сумар", в Іраку час від часу виносяться смертні вироки бойовикам ІД, обвинуваченим в організації терактів.

Нагадаємо, у червні польські прокурори звинуватили громадянина Росії у незаконній бойовій діяльності у лавах "Ісламської держави" у Сирії. Російський громадянин, чеченець, перебуває під арештом у Польщі з 24 березня. Вважають, що він був найманцем у лавах ІДІЛ та брав участь у бойових діях у Сирії з кінця 2013 до завершення 2014 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2017 13:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.