В Іраку стратили 42 людей, яких засудили за тероризм
До страти були засуджені бойовики, затримані іракськими урядовими силами після звільнення міст, захоплених "Ісламською державою", повідомляє Shafaq News.
Як заявили в міністерстві юстиції країни, судові розгляди проходять щодо ще низки затриманих за підозрою в тероризмі.
Як повідомляв iPress.ua, Центральний кримінальний суд Іраку засудив 27 людей до страти за участь у масових вбивствах у 2014 році на території, контрольованій терористичною організацією "Ісламська держава".
Додамо, що Вища судова рада Іраку засудила до смертної кари шляхом повішення громадянина Росії, обвинуваченого в приналежності до бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо, що в серпні минулого року бойовики "Ісламської держави" захопили в полон до трьох тисяч іракських мирних мешканців, які втікали від бойових дій до міста Кіркук.
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