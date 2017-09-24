В Іраку стратили 42 людей, яких засудили за тероризм

Судові розгляди проходять щодо ще низки затриманих за підозрою в тероризмі

В Іраку призвели до виконання 42 смертних вироки щодо осіб, засуджених за участь у терористичних організаціях.

До страти були засуджені бойовики, затримані іракськими урядовими силами після звільнення міст, захоплених "Ісламською державою", повідомляє Shafaq News.

Як заявили в міністерстві юстиції країни, судові розгляди проходять щодо ще низки затриманих за підозрою в тероризмі.

Як повідомляв iPress.ua, Центральний кримінальний суд Іраку засудив 27 людей до страти за участь у масових вбивствах у 2014 році на території, контрольованій терористичною організацією "Ісламська держава".

Додамо, що Вища судова рада Іраку засудила до смертної кари шляхом повішення громадянина Росії, обвинуваченого в приналежності до бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".