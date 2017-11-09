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В Іраку утримують 1400 жінок і дітей ймовірних бойовиків ІДІЛ, - ЗМІ

Військові утримують сім’ї екстремістів і чекають на розпорядження влади щодо них
Влада Іраку утримує 1400 дружин та дітей ймовірних бійців екстремістського угруповання "Ісламська держава".
В Іраку утримують 1400 жінок і дітей ймовірних бойовиків ІДІЛ, - ЗМІ Фото: EPA

Згідно з повідомленням, отриманим від іракських чиновників у галузі безпеки, багато із затриманих є вихідцями з Туреччини, Таджикистану, Азербайджану та Росії. Дехто – з Азії, незначна кількість – це громадяни Франції і Німеччини. Затримані є дружинами та дітьми бійців-ісламістів, яких витіснили урядові сили з останніх укріплень, включаючи Мосул, повідомляє Радіо Свобода с посиланням на Reuters.

Іракський полковник Ахмед аль-Таї заявив, що військові утримують сім’ї екстремістів і чекають на розпорядження влади щодо них.

Жінки і діти перебувають в таборі на південь від Мосула. За даними розвідки, громадянство утримуваних все ще намагаються підтвердити, оскільки багато з них не мали оригінальних документів.

Нагадаємо, терористи-смертники атакували електростанцію на північ від Багдада, внаслідок чого загинули 7 осіб, ще 12 отримали поранення.

 
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11 09 2017 08:58
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