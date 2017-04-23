В Іраку внаслідок нападу терористів загинули троє поліцейських

На південь від Мосула в результаті нападу загинули троє іракських поліцейських.

Група приблизно з 10 нападників, в тому числі чотирьох терористів-смертників, спробували проникнути в вертолітну базу іракської поліції поблизу населеного пункту Аль-Арідж, розташованого на південь від Мосула, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в силах безпеки.

У результаті загинули троє поліцейських. Також були ліквідовані троє нападників, решта втекли.

Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в нещодавно звільненому районі західної частини Мосула.

Як відомо, в березні іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.

Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

У результаті повітряних ударів сил очолюваної США міжнародної коаліції з 2014 року в Іраку і Сирії загинули 229 мирних жителів.