В Іраку внаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 35 осіб Напади здійснили терористи-смертники

На контрольно-пропускних пунктах у Багдаді та на півдні Іраку терористи ІДІЛ підірвали авто, внаслідок чого, як мінімум, 35 людей загинули та ще близько 50 поранені.

Фото:112.ua

"У Багдаді автомобіль терористів-смертників атакував контрольно-пропускний пункт у південній частині міста Абу Дшир, вбивши 24 та поранивши 20 людей", - повідомляє AFP з посиланням на місцевих чиновників. Зазначається, що силам безпеки країни вдалося вбити одного з нападників, але другий підірвав замінований автомобіль. Ще один вибух стався на півдні Іраку, де терорист-смертник підірвав замінований транспортний засіб на контрольно-пропускному пункті на околиці міста Басра. Внаслідок нападу загинули щонайменше 11 осіб і 30 були поранені. Терористичне угруповання Ісламська держава взяло відповідальність за обидва напади. Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" 23 квітня обстріляли конвой іракських сил безпеки, внаслідок чого загинули 10 солдатів та прикордонників. Поранення отримали 20 людей.

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