В Іраку знищили головного ката-ісламіста, - ЗМІ

В Іраку вбили головного ката терористичного угруповання "Ісламська держава", який обезголовив понад 100 осіб.

Бойовик, якого називали Абу Сайяф, вважався одним з найжорстокіших учасників угруповання та часто був присутній на пропагандистських відео ісламістів. "Абу Сайяф", в перекладі означає "батько мечів". Про це повідомляє Daily Mail.

Крім того, він, ймовірно, очолював терористичне угрупування в іракській провінції Найнава.

Вірогідної інформації про те, за яких обставин Абу Сайяф був убитим, немає. Існує версія, що терориста зарізали представники невідомого радикального угруповання в Іраку.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.