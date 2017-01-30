В Іраку знищили головного ката-ісламіста, - ЗМІ
Бойовик, якого називали Абу Сайяф, вважався одним з найжорстокіших учасників угруповання та часто був присутній на пропагандистських відео ісламістів. "Абу Сайяф", в перекладі означає "батько мечів". Про це повідомляє Daily Mail.
Крім того, він, ймовірно, очолював терористичне угрупування в іракській провінції Найнава.
Вірогідної інформації про те, за яких обставин Абу Сайяф був убитим, немає. Існує версія, що терориста зарізали представники невідомого радикального угруповання в Іраку.
Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- ФОТО Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: