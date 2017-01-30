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В Іраку знищили головного ката-ісламіста, - ЗМІ

Він, ймовірно, очолював терористичне угрупування в іракській провінції Найнава
В Іраку вбили головного ката терористичного угруповання "Ісламська держава", який обезголовив понад 100 осіб.
В Іраку знищили головного ката-ісламіста, - ЗМІ Фото: warfiles.ru

Бойовик, якого називали Абу Сайяф, вважався одним з найжорстокіших учасників угруповання та часто був присутній на пропагандистських відео ісламістів. "Абу Сайяф", в перекладі означає "батько мечів". Про це повідомляє Daily Mail.

Крім того, він, ймовірно, очолював терористичне угрупування в іракській провінції Найнава.

Вірогідної інформації про те, за яких обставин Абу Сайяф був убитим, немає. Існує версія, що терориста зарізали представники невідомого радикального угруповання в Іраку.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.

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30 01 2017 19:07
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