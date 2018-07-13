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В Ірані чоловік привселюдно отримав 80 ударів батогом через розпивання алкоголю

Чоловіка, якого ЗМІ ідентифікували як М.Р., засудили до 80 ударів батогом - його визнали винним у розпиванні спиртного, на той момент йому було 14-15 років. Під час тієї ж весільної церемонії загинув 17-річний підліток, але суддя Гуламреза Талеє заявив, що М.Р. не причетний до інциденту
Іранські державні ЗМІ розповіли про публічне покарання чоловіка батогом через розпивання алкоголю під час весільної церемонії, що відбулася більше 10 років тому у місті Кашмар на сході країни.
В Ірані чоловік привселюдно отримав 80 ударів батогом через розпивання алкоголю

На кадрах, поширених через інтернет і на телебаченні, видно, що чоловіка прив'язали до дерева в парку, удари йому наносила людина у балаклаві.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вже заявила, що публічне шмагання батогом в Кашмарі - "черговий жахливий приклад того, як іранська влада ігнорує базові права людини".

Відзначимо, що шмагання батогом в якості покарання практикується в Ірані вже багато років. Згідно з Кримінальним кодексом країни, таким методом караються понад 100 різних злочинів і порушень, включаючи крадіжки, шахрайство, розпивання або продаж алкоголю, а також поцілунки на публіці, гомосексуальні зв'язки і статеві відносини між неодруженими. Християни таі релігійні меншини від цього покарання захищені.

Також під час священного місяця Рамадан в найбільш консервативних частинах країни до покарання засуджують за прийоми їжі в публічних місцях до заходу сонця.

Як повідомляють правозахисники, деяких журналістів також засуджують до публічного шмагання батогом через результати їхньої роботи.

Нагадаємо, що за даними Amnesty International, 2017 року у світі було страчено 993 людей. Значна частина припала на Іран і Саудівську Аравію. У цих двох країнах, а також в Іраку і Пакистані торік виконали 84% смертних вироків.

Нещодавно влада Ірану затримала українського моряка Андрія Новічкова, якого правоохоронці ісламської республіки підозрюють у вбивстві матроса судна Arezoo. В Ірані йому загрожує страта.

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13 07 2018 15:05
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