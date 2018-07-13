В Ірані чоловік привселюдно отримав 80 ударів батогом через розпивання алкоголю
На кадрах, поширених через інтернет і на телебаченні, видно, що чоловіка прив'язали до дерева в парку, удари йому наносила людина у балаклаві.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вже заявила, що публічне шмагання батогом в Кашмарі - "черговий жахливий приклад того, як іранська влада ігнорує базові права людини".
Відзначимо, що шмагання батогом в якості покарання практикується в Ірані вже багато років. Згідно з Кримінальним кодексом країни, таким методом караються понад 100 різних злочинів і порушень, включаючи крадіжки, шахрайство, розпивання або продаж алкоголю, а також поцілунки на публіці, гомосексуальні зв'язки і статеві відносини між неодруженими. Християни таі релігійні меншини від цього покарання захищені.
Також під час священного місяця Рамадан в найбільш консервативних частинах країни до покарання засуджують за прийоми їжі в публічних місцях до заходу сонця.
Як повідомляють правозахисники, деяких журналістів також засуджують до публічного шмагання батогом через результати їхньої роботи.
Нагадаємо, що за даними Amnesty International, 2017 року у світі було страчено 993 людей. Значна частина припала на Іран і Саудівську Аравію. У цих двох країнах, а також в Іраку і Пакистані торік виконали 84% смертних вироків.
Нещодавно влада Ірану затримала українського моряка Андрія Новічкова, якого правоохоронці ісламської республіки підозрюють у вбивстві матроса судна Arezoo. В Ірані йому загрожує страта.
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