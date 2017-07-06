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В Ірані другий збройний напад: вибух в районі мавзолею Хомейні

Напад скоїли троє озброєних чоловікв. Двох із них затримали, третій підірвав на собі пояс з вибухівкою
В Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні.
В Ірані другий збройний напад: вибух в районі мавзолею Хомейні Фото: з вільних джерел

"Про ще одну стрілянину повідомили в мавзолеї імама Хомейні на південь від Тегерана; поки що кілька поранених", - повідомляє іранське агентство Tasnim в Twitter.

За даними агентства Mehr, напад скоїли троє озброєних чоловікв. Двох із них затримали, третій підірвав на собі пояс з вибухівкою.

 

Водночас, за повідомленнями державної агеннції IRNA, вибух терориста-смертника стався на на території святині, а поруч з нею, поблизу місцевої банківської установи.  За попередніми даними, в результаті нападу одна людина загинула, 5 отримали поранення.

Мавзолей Хомейні - меморіальний комплекс, присвячений лідеру ісламська революції і першому вищому керівнику Ірану аятолла Рухолла Мусаві Хомейні. Мавзолей розташований на південь від Тегерану.

Нагадаємо, сьогодні вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.

 
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07 06 2017 10:20
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