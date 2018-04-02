В Ірані фіксують збільшення кількості незадоволених носінням хіджабу

В Ірані діє поліція моралі, яка затримує і штрафує "неправильно" вбраних жінок, проте це не дає ефекту

Дедалі більше іранців незадоволені обов'язковим носінням хіджабу в ісламській республіці.

Про це йдеться у звіті стратегічного центру при адміністрації президента Ірану, повідомляє DW.

"У документі вказано, що влада країни стурбована такими настроями. Радники президента зазначають, що більшість громадян ісламської республіки вважає, що жінки самі мають вирішувати, носити їм хіджаб чи ні, а не отримувати вказівку від держави", - йдеться у повідомленні.

У звіті зазначається, що в Ірані діє поліція моралі, яка затримує і штрафує "неправильно" вбраних жінок, проте це не дає ефекту.

В арабськомовному сегменті соцмереж тим часом поширюється відео молодої жінки, яка знімає хіджаб просто перед штабом поліції моралі Вартових ісламської революції, повідомляє контрольований Саудівською Аравією телеканал Al-Arabiya. Акція відбулася на тлі протестів в Ірані проти обов'зкового носіння хіджабу. Утім, генпрокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері раніше називав акції незадоволення "тривіальними" та "дитячими" кроками, які, можливо, інспіровані з-за кордону.

Обов'язковий мусульманський дрес-код запровадили в Ірані після революції 1979 року та проголошення ісламської республіки на чолі з верховним лідером аятолою Хомейні.