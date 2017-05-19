В Ірані обирають президента
Право голосу мають близько 56 млн громадян, для голосування відкрито близько 63 тис. ділянок.
За голоси виборців борються: діючий президент Хасан Роухані, аятолла Ібрахім Раїса, колишній віце-президент Мостафа Хашемі-Таба і кандидат від консерваторів Мостафа Ага-Мірсалім, повідомляє ВВС.
Першим тур буде вважатися таким, що відбувся, якщо хоча б один з кандидатів набере більше 50% голосів. В іншому випадку через тиждень відбудеться другий тур за участю двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
Одночасно з президентськими в Ірані пройдуть вибори до міських рад і довибори в парламент.
Нагадаємо, 7 травня на автомобіль президента Ірану Хассана Рухані напали обурені шахтарі після того, як глава держави приїхав до місця аварії на шахті, що забрала життя 35 гірників.
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