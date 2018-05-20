Понад 720 людей отруїлися грибами в Ірані, дев'ятеро померли
Люди отруїлися отруйними грибами в провінціях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Західний Азербайджан та Казвін, повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника аварійної служби країни Моджтаба Халеда.
Із загального числа тих, що отруїлися, були госпіталізовані 190 осіб, 523 отримали медичну допомогу і були відпущені. Найбільше постраждала провінція Керманшах, де були госпіталізовані 67 осіб, а дев'ять чоловік померли.
МОЗ Ірану рекомендував громадянам задля уникнення отруєння не вживати диких і невідомих грибів, і не зривати їх, оскільки є ризик ураження шкіри токсинами деяких видів грибів. У міністерстві рекомендують використовувати тільки відомі види грибів, які продаються у великих магазинах. При ознаках отруєння треба відразу ж звертатися до медичних центрів.
У МОЗ допустили можливість отруєння отруйними грибами в провінціях Кохґілує і Боєрахмед. За даними Університету медичних наук Ясудж, зовнішній вигляд і смак отруйних грибів не відрізняється від їстівних. Зрозуміти, що гриб токсичний, можна тільки в результаті лабораторних експериментів.
Нагадаємо, у Казахстані майже 200 людей отруїлися морозивом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?