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Понад 720 людей отруїлися грибами в Ірані, дев'ятеро померли

Найбільше постраждала провінція Керманшах
Отруєння сталося близько 10 ранку 19 травня.
Понад 720 людей отруїлися грибами в Ірані, дев Фото: epa.eu

Люди отруїлися отруйними грибами в провінціях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Західний Азербайджан та Казвін, повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника аварійної служби країни Моджтаба Халеда.

Із загального числа тих, що отруїлися, були госпіталізовані 190 осіб, 523 отримали медичну допомогу і були відпущені. Найбільше постраждала провінція Керманшах, де були госпіталізовані 67 осіб, а дев'ять чоловік померли.

МОЗ Ірану рекомендував громадянам задля уникнення отруєння не вживати диких і невідомих грибів, і не зривати їх, оскільки є ризик ураження шкіри токсинами деяких видів грибів. У міністерстві рекомендують використовувати тільки відомі види грибів, які продаються у великих магазинах. При ознаках отруєння треба відразу ж звертатися до медичних центрів.

У МОЗ допустили можливість отруєння отруйними грибами в провінціях Кохґілує і Боєрахмед. За даними Університету медичних наук Ясудж, зовнішній вигляд і смак отруйних грибів не відрізняється від їстівних. Зрозуміти, що гриб токсичний, можна тільки в результаті лабораторних експериментів.

Нагадаємо, у Казахстані майже 200 людей отруїлися морозивом.

 

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20 05 2018 11:40
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